سلطات الاحتلال تبدأ تنفيذ مشروع تهويدي بالمسجد الإبراهيمي

العالم - فلسطين

وينفذ المشروع التهويدي قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الحرب الإسرائيلية وتحت إشراف ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يستمر حوالي ستة أشهر.

ويشمل المشروع التهويدي إقامة ممر وطريق لتسهيل وصول المستوطنين مشاة وبسياراتهم إلى المسجد الإبراهيمي إلى جانب إقامة مصعد لذات الغرض.

وفي أبريل الماضي رفضت محكمة الاحتلال طلبا فلسطينيا بتجميد بناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي.

ويهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، وقد خصص مليونا شيقل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.

وسبق أن حصل المخطط على مصادقة السلطات القضائية، ورئيس حكومة الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو".

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.