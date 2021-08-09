الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٩:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

سلطات الاحتلال تبدأ تنفيذ مشروع تهويدي بالمسجد الإبراهيمي

سلطات الاحتلال تبدأ تنفيذ مشروع تهويدي بالمسجد الإبراهيمي
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٢٥ بتوقيت غرينتش

بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذ مشروع تهويدي يشمل ممرات وساحات ومصعد لتسهيل اقتحام المستوطنين للمسجد الإبراهيمي في الخليل المحتلة.

العالم - فلسطين

وينفذ المشروع التهويدي قسم الهندسة والإنشاءات بوزارة الحرب الإسرائيلية وتحت إشراف ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية، ومن المتوقع أن يستمر حوالي ستة أشهر.

ويشمل المشروع التهويدي إقامة ممر وطريق لتسهيل وصول المستوطنين مشاة وبسياراتهم إلى المسجد الإبراهيمي إلى جانب إقامة مصعد لذات الغرض.

وفي أبريل الماضي رفضت محكمة الاحتلال طلبا فلسطينيا بتجميد بناء مصعد كهربائي في المسجد الإبراهيمي.

ويهدف الاحتلال إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقه، وقد خصص مليونا شيقل حتى الآن لتمويل المشروع التهويدي.

وسبق أن حصل المخطط على مصادقة السلطات القضائية، ورئيس حكومة الاحتلال السابق "بنيامين نتنياهو".

ويهدد المشروع الاستيطاني بوضع يد الاحتلال على مرافق تاريخية قرب المسجد الإبراهيمي وسحب صلاحية البناء والتخطيط من بلدية الخليل ومنحها لما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

روابط ذات صلة

المستوطنون الصهاينة يعتدون على المنطقة الأثرية في سبسطية

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

الاحتلال يمنح المستوطنين آلاف الدونمات بالضفة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

سلطات الاحتلال تبدأ تنفيذ مشروع تهويدي بالمسجد الإبراهيمي

الاحتلال الاميركي يخرج رتل صهاريج محملة بالنفط السوري باتجاه العراق

بعد فضيحة التحرش.. استقالة مساعدة حاكم نيويورك

’داعش’ يفجير ثلاثة أبراج كهرباء بالموصل شمالي العراق

لبنان: صيدا عاشت ليلة من العتمة الشاملة بسبب نفاد المازوت

الخارجية الايرانية: أمن الخليج الفارسي خط أحمر