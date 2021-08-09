في شهر .. تجارة ايران الخارجية تجاوز 8 مليارات دولار

العالم - ايران

وأوضح المتحدث " روح الله لطيفي" في تصريح اليوم الاثنين، أن حجم التجارة الخارجية سجل نموا سعريا 39 بالمئة وكمّيا 10 بالمئة على أساس سنوي.

وأشار أن حجم صادرات ايران في الشهر الرابع بلغ 1.364 مليون طن بقيمة 3.649 مليار دولار بنمو سعري 53 بالمئة عن الفترة المناظرة 2020.



ولفت الى أن الصين أستوردت من ايران 2.780 مليون طن من السلع بقيمة 1.252 مليار دولار، والعراق 1.331 مليون طن بقيمة 473 مليون دولار والامارات 843 الف طن بقيمة 352 مليار دولار وتركيا 350 الف طن بـ 328 مليون دولار وافغانستان 415 الف طن بـ 258 مليون دولار.



وذكر لطيفي أن حجم التجارة الخارجية في الثلث الاول من السنة المالية فترة 21 مارس/آذار حتى 2 يوليو/تموز 2021 سجل 5.841 مليون طن بقيمة 28.914 مليار دولار.