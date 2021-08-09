إصابة عدد من المدنيين اثر اقتتال مجموعات مسلحة بريف حلب

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلع بين مجموعات من إرهابيي ما يسمى “أحرار الشام” وما يسمى “الفرقة التاسعة” وسط شارع الفيلات في مدينة عفرين ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين بينهم طفل ووقوع أضرار مادية في بعض ممتلكات الأهالي.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي الذين اضطروا لترك أعمالهم والاختباء في منازلهم لفترة طويلة في حالة تتكرر بشكل شبه يومي في تصاعد لحالات الاقتتال فيما بين هؤلاء المرتزقة.

وأشارت سانا ان ان مناطق الواقعة تحت سيطرة القوات التركية ومرتزقتها تشهد حالة من الفوضى والاقتتال بين الإرهابيين الذين يتحكمون بمصير الأهالي في تلك المناطق حيث سجلت العديد من عمليات التصفية والاغتيالات بين متزعمي المرتزقة الإرهابيين بسبب الخلاف على المسروقات والنفوذ.