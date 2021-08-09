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رئيس وزراء العراق يصدر بيانا بمناسبة العام الهجري الجديد

رئيس وزراء العراق يصدر بيانا بمناسبة العام الهجري الجديد
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

هنأ رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي الاثنين، العراقيين بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

العالم - العراق

وقال الكاظمي في بيان، "يحل على شعبنا العراقي الكريم والأمة الإسلامية جمعاء، العام الهجري الجديد، مذكرا بالهجرة التأريخية لرسول الإنسانية والإصلاح، محمد بن عبدالله (صلى الله عليه وآله وسلم)".

وتابع: "من هذه الذكرى العطرة المفعمة بالمعاني الربانية والعزيمة، نستلهم اليوم رسالة الحق ومنهاج التغيير نحو ترسيخ أسس معطاءة ومستنيرة للمجتمع".

وأضاف: "لقد سطّر نبي الرحمة بهجرته مثلا للسائرين على درب الاستقامة، والرافضين للظلم كي يستدلوا به على مر الزمان، مثلما يتعين على الساعين اليوم على هذا المسار، أن يستحضروا الهجرة النبوية كمثابة للعمل وهدي لنيل رضا الباري، وتحقيق صلاح الأمة، ما استطاعت أياديهم الى ذلك سبيلاً".

وذكر الكاظمي "بهذه الذكرى المباركة، نبتهل الى الخالق جلّ وعلا، أن يمنّ بدوام نعمته وهداه على شعبنا، وأن ينزل السكينة والرحمة على عباده، إنه نعم المولى والنصير".

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