الرئيس العراقي: أمام الشعب استحقاقات وطنية غير قابلة للتهاون

العالم - العراق

وقال صالح مهنئاً برأس السنة الهجرية في بيان، "نتقدم إلى أبناء شعبنا العراقي والمسلمين كافة بأجمل التهاني وأزكى التبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ونستذكر في هذه المناسبة العطرة معانيَ خالدة وراسخة في الصبر والإخلاص والعزيمة والتضحية والكرامة والنضال من أجل إحقاق الحق وتعزيز روح التآزر والتراحم، ورصّ الصفوف وترسيخ التعاون لمواجهة التحديات والأزمات".

وتابع: "يطل علينا العام الهجري الجديد، وأمامنا استحقاقات وطنية غير قابلة للتهاون، تتجسد بالتأسيس لدولة قادرة ومقتدرة خادمة للمواطنين تُسخر خيرات البلد من أجلهم وتكون في أمن مع شعبها وجوارها، والمرتكز في ذلك إجراء الانتخابات المقبلة بحيث تكون مستندة على الإرادة الحرة للعراقيين وطموحاتهم في مستقبل واعد يليق بهم وبصبرهم ونضالهم وتضحياتهم، وتكون انطلاقة نحو الإصلاح المنشود ومكافحة الفساد والحكم الرشيد المستند على حكم الشعب بلا قيمومة أو وصاية أو تدخل".