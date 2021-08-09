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الصحة الايرانية: اكثر من 40 ألف إصابة و588 وفاة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: اكثر من 40 ألف إصابة و588 وفاة جديدة بكورونا
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 40 ألفا و808 إصابات و588 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى ان إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها لحد الآن بلغت اكثر من 16 مليونا و 148 ألف جرعة.

العالم - ايران

يتبع...

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