"قولنا والعمل" اللبنانية تدعو الى التسريع في تشكيل الحكومة

العالم- لبنان

وطالب الشيخ القطان الساسة بأن يعلموا أن "هذا الوضع المعيشي الصعب الذي نعيشه هو بسبب خلافاتهم على مقاعد وزارية لا قيمة لها في حال ​تدمر​ لبنان وسقطت هذه ​الدولة​ بكل أركانها".

وتابع:"من هنا نقول في ذكرى رأس السنة الهجرية يجب على ​رئيس الجمهورية​ و رئيس ​مجلس الوزراء​ المكلف نجيب ميقاتي أن يسرعوا في تشكيل حكومة إنقاذية تعالج ما أمكن من هذا الوضع المتردي المنهار الذي بات اللبناني لايستطيع أن يواجه كل هذه التحديات الإستشفائية والغذائية والإجتماعية وعلى كافة الأصعدة".

وشدد القطان على ضرورة ان "يتحمل الساسة في لبنان كامل المسؤولية في معالجة ما أمكن من هذا الوضع المنهار لعلنا نستطيع أن نمرر هذا العام على خير سيّما أن التحدي بوباء كورونا صار أصعب، ونحن نرى كيف أن الحالات تتزايد بشكل كبير جداً".

واستطرد بالقول:"من هنا ندعو كل اللبنانيين إلى المسارعة في أخذ هذا اللقاح لتأمين ما أمكن من السلامة العامة وأخذ كل الاحتياطات لعلنا نتغلب وننتصر على هذا الوباء كما إنتصرنا في محطات كثيرة، في ذكرى السنة الهجرية لابد لنا من التشديد على صون الوحدة الوطنية والإسلامية".