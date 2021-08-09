الأمل اللبنانية تدعو الى تشكيل الحكومة

العالم- لبنان

وأكد المكتب السياسي ل​حركة أمل​، خلال اجتماعه الدوري ب​رئاسة​ ​جميل حايك​، ان "جبهه العدو الصهيوني ومنعه من إستهداف سيادتنا البرية والبحرية والجوية هو حق مقدس، فردع ​اسرائيل​ لا يتم إلا عبر ​المقاومة​ وتثبيت قواعد الردع والاشتباك مع العدو كي لا يستسهل كسر هذه القواعد وفرض معطيات ميدانية يحاول من خلالها الضغط على الواقع اللبناني"، معربة عن "ارتياحها لتفويت الفرصة على العدو والمتربصين والمثبطين الذين كانوا يراهنون على افتعال إرباكات داخلية".

ودعت الحركة المعنيين في "تشكيل ​الحكومة​ إلى توسيع مساحة الإيجابية التي انطلقت مع ​تكليف​ رئيس جديد للحكومة وترجمتها إسراعاً في إنجاز هذه المهمة الوطنية التي لا تحتمل أي تأجيل مع تفاقم الأزمات الاجتماعية التي تعصف بحياة اللبنانيين وتفقدهم ابسط مقومات معيشتهم وتعرضهم لأبشع انواع الابتزاز والضغط"، داعية كل "القوى إلى تجاوز الحسابات والمصالح الشخصية والفئوية للوصول إلى تفاهم سريع وفق الاصول".