الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
١٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الأمل اللبنانية تدعو الى تشكيل الحكومة

الأمل اللبنانية تدعو الى تشكيل الحكومة
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

دعت حركة أمل اللبنانية المعنيين الى تشكيل الحكومة، مطالبة كل القوى تجاوز الحسابات والمصالح الشخصية والفئوية للوصول الى التفاهم السريع.

العالم- لبنان

وأكد المكتب السياسي ل​حركة أمل​، خلال اجتماعه الدوري ب​رئاسة​ ​جميل حايك​، ان "جبهه العدو الصهيوني ومنعه من إستهداف سيادتنا البرية والبحرية والجوية هو حق مقدس، فردع ​اسرائيل​ لا يتم إلا عبر ​المقاومة​ وتثبيت قواعد الردع والاشتباك مع العدو كي لا يستسهل كسر هذه القواعد وفرض معطيات ميدانية يحاول من خلالها الضغط على الواقع اللبناني"، معربة عن "ارتياحها لتفويت الفرصة على العدو والمتربصين والمثبطين الذين كانوا يراهنون على افتعال إرباكات داخلية".

ودعت الحركة المعنيين في "تشكيل ​الحكومة​ إلى توسيع مساحة الإيجابية التي انطلقت مع ​تكليف​ رئيس جديد للحكومة وترجمتها إسراعاً في إنجاز هذه المهمة الوطنية التي لا تحتمل أي تأجيل مع تفاقم الأزمات الاجتماعية التي تعصف بحياة اللبنانيين وتفقدهم ابسط مقومات معيشتهم وتعرضهم لأبشع انواع الابتزاز والضغط"، داعية كل "القوى إلى تجاوز الحسابات والمصالح الشخصية والفئوية للوصول إلى تفاهم سريع وفق الاصول".

روابط ذات صلة

ماذا سيحدث في لبنان في حال اعتذر ميقاتي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خلال اتصال هاتفي مع ماكرون.. الرئيس الايراني: يجب ضمان حقوق الشعب الايراني في أي تفاوض

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 09-08-2021

الرقص الشرقي يعمل ضجة في الكويت

الكاظمي والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

اغتيال كاهن في غرب فرنسا

عندما تغازل البحرين كيانا ارهابيا مارقا لمواجهة إيران!