آليات الاحتلال تنفذ عمليات تجريف وسط قطاع غزة

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر محلية من داخل القطاع، أنَّ دبابات وجرافات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، انطلقت من موقع المدرسة العسكري الإسرائيلي، قرب الشريط الحدودي الشرقي، وتوغلت لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين الزراعية.

ونفذت آليات الاحتلال أعمال تجريف، ووضعت سواتر ترابية في المنطقة المستهدفة، بحراسة من دبابات جيش الاحتلال.

والأسبوع الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، توغلا محدودا داخل السياج انطلاقًا من بوابة المدرسة قرب الحدود، كما استهدفت بحرية الاحتلال، الصيادين في بحر مدينة غزة، وهاجمت زوارق بحرية الاحتلال مراكب الصيادين وهي على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت عليها خراطيم المياه، وأجبرتهم على العودة إلى الشاطئ.

وتتسبب عمليات التوغل المتكررة بتكبيد المزارعين الخسائر، وتمنعهم من الاستفادة من أراضيهم بفرض منطقة عازلة، وتحرمهم من الاستفادة من أراضيهم على امتداد السياج الفاصل، بالشكل الأمثل.