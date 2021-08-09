هنية: معركة سيف القدس ضربت عمق الكيان الصهيوني

العالم - خاص بالعالم

وقال هنية في مقابلة خاصة مع قناة العالم ببرنامج"من طهران" تبث لاحقا:"ان معركة سيف القدس صوبت صواريخها الى كل نقطة من جغرافية فلسطين وضربت عمق الكيان الصهيوني وشكلة الحقيقة المقاومة أمل كبير جدا في اقتراب التحرير فضلا عن اقترؤاب النصر، ونعتقد أن أحد أهم العوامل والنتائج لهذه المقاومة هو تغيير النفسية لشعبنا الفلسطيني، ولأمتنا المسلمة في كل مكان أن الاحتلال الاسرائيلي هش وبالامكان هزيمته.

وأشار هنية الى أن:"هذه المقاومة في فلسطين جزء من تيار محور المقاومة الواسع في المنطقة، ونحن على علاقة استراتيجية مع الجمهورية الاسلامية ومع حزب الله ومع اطراف كثيرة في المنطقة وأن الجمهورية الاسلامية لها دور مهم جدا في بناء هذه القوة التي ظهرت في معركة سيف القدس".

وأضاف هنية أن المقاومة في غزة تعتبر القدس خطا أحمر؛ واشار هنية إلى أن المقاومة لم تدخل المعركة لقضايا متعلقة بغزة؛ بل لتثبت للعالم أن القدس هي محور الصراع مع الاحتلال؛ وأن المقاومة وحدها كفيلة بوضع حد للمشاريع الصهيونية.

يذكر بأن المقابلة الكاملة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية مع قناة العالم ستبث يوم الثلاثاء عند الساعة 21:00 مساء بتوقيت طهران( 19:30 بتوقيت مكة المكرمة).

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