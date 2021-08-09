شاهد..إفتتاح 5 مصانع للإنتاج في البصرة وإستثمارات بـ 10مليارات$

العالم - خاص بالعالم

صنع في العراق، شعار وتوقيع بدأ زخمه ورونقه يعود للأسواق والمصانع والبضائع، إثر سلسلة من الإجراءات، وبعد سنوات من الحروب والصراعات والأوضاع الصعبة.

فتشجيعا للاستثمارات والصناعات التحويلية والمحلية افتتح العراق في مدينة البصرة الجنوبية 5 مصانع لإنتاج عناصر للاحتياجات اليومية كانت عادة تشترى من الخارج.



ولتحقيق ونجاح هذه الغاية ضخ مستثمرون عراقيون استثمارات في مشاريع الطاقة والسكن و الصناعة والخدمات بلغ حجمها نحو عشرة مليارات دولار.



ويحاول العراق، بمساعدة المستثمرين المحليين، الابتعاد عن الاستيراد والاتجاه إلى التصنيع المحلي لمنتجات مثل البلاستيك والأنابيب والمنظفات التي ينتجها عراقيون في مصانع محلية.

وينتج أحد المصانع الجديدة الطوب الحراري وهو مادة بناء أساسية تستخدم في بناء الوحدات السكنية والمنازل وكان يتم استيرادها من عدة دول.

وفضلا عن أن التصنيع المحلي يلبي حاجة السوق فهو كذلك يعمل على تشغيل الأيدي العاملة العراقية وتوفير العملة الصعبة.



وتقول الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية إن قرارات مجلس الوزراء في دعم المستثمر والمنتج العراقي المحلي فضلا عن تقنين المستورد ووضع الضوابط عليه تعطي دفعة وديمومة للمنتج المحلي والصعود أمام المنتج المستورد، كما تعزز الثقة لدى المواطن والمستخدم، ما يؤدي الى زيادة الطاقة الاستيعابية للمعامل وزيادة الطاقة الإنتاجية.



وكشفت الهيئة الوطنية للاستثمار عن خطة طموحة تصل استثماراتها إلى أكثر من 50 مليار دولار سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، وذلك في إطار خطة استراتيجية تم وضعها بالتنسيق مع هيئات استثمار المحافظات.

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