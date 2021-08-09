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مسؤول بحريني يوقع إتفاقاً مع الصهاينة لخوض"حرب أفكار"ضد إيران

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

مذكرة تفاهم بحرينية إسرائيلية لتعزيز التعاون ضد إيران؛ كشفت عنها مصادر إسرائيلية في إطار ما وصفته ب"حرب الأفكار"، وتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال البحوث التي تساعد البلدين على مواجهة إيران بحرب الأفكار.

العالم - خاص بالعالم

هذه المذكرة وقعها نائب وزير الخارجية البحريني عبد الله بن أحمد آل خليفة مع المسؤول الإسرائيلي دور غولد، الذي يشغل منصب رئيس مركز القدس للشؤون العامة.

وهاجم المسؤول البحريني -في مستهل زيارته التي تستمر أربعة ايام- الاتفاق النووي المبرم مع إيران.

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل"، عن عبد الله بن أحمد ان ايران تدخلت في الشؤون الداخلية للبحرين.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست ان زيارة عبد الله بن أحمد بدات صباح الاحد وتستمر اربعة ايام ويلتقي خلالها عدة مسؤولين في الكيان الاسرائيلي؛ لبحث العلاقات البحرينية الاسرائيلية.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الزيارة هي الثانية لنائب وزير الخارجية البحرينية إلى الكيان المحتل، بعد زيارة سابقة قام بها في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانضمت البحرين إلى ركب التطبيع العربي مع الاحتلال بعد الإمارات، ووقعت اتفاق الخيانة مع الاحتلال في أيلول/ سبتمبر من العام الماضي برعاية أميركية، مبررة ذلك بأن "التطبيع سيعزز الشراكة الاستراتيجية للمملكة مع الولايات المتحدة"، بعد إعلان التطبيع الإماراتي - الإسرائيلي في الثالث عشر من اب/أغسطس الماضي.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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