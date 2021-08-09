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إستنكار فلسطيني واسع للأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

استتكرت الفصائل الفلسطينية حملة الأحكام الظالمة والجائرة بحق عدد من المواطنين الفلسطينين بالسجون السعودية، بتهمة دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم القضية.

العالم - مراسلون
وقد اعتبرت الفصائل الفلسطيننة أن تلك الإحكام مخالفة للقانون ولا تستند على اي ادلة لها علاقة بأمن السعودية، وأنها أحكام سياسية بامتياز الهدف منها إرضاء الاحتلال الاسرائيلي.

قاسية وغير مبررة ومنافية لقيم العروبة والإسلام في الدفاع عن المسجد الاقصى، هكذا وصفت الفصائل الفلسطينية الأحكام السعودية الصادرة بحق مواطنين فلسطينيين، والتي تراوحت ما بين ثلاثة أعوام الى اثنين وعشرين عاما.

الفلسطينيون شعروا بخيبة أمل من القضاء السعودي وهي الخيبة الثانية بعد موجة التطبيع مع الاحتلال والتي يبدو ان هذه الأحكام احدى نتائجها فعائلة الخضري التي حكم ابنها 15 عاما، ترى أنه هذه الأحكام هدية مجانية للكيان الاسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية طالبت ايضا بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية وانصافهم في جلسة الاستئناف المزمع عقدها بعد 40 يوما.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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بالفيديو.. إستنكار فلسطيني واسع للأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين

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