إستنكار فلسطيني واسع للأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين

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وقد اعتبرت الفصائل الفلسطيننة أن تلك الإحكام مخالفة للقانون ولا تستند على اي ادلة لها علاقة بأمن السعودية، وأنها أحكام سياسية بامتياز الهدف منها إرضاء الاحتلال الاسرائيلي.

قاسية وغير مبررة ومنافية لقيم العروبة والإسلام في الدفاع عن المسجد الاقصى، هكذا وصفت الفصائل الفلسطينية الأحكام السعودية الصادرة بحق مواطنين فلسطينيين، والتي تراوحت ما بين ثلاثة أعوام الى اثنين وعشرين عاما.



الفلسطينيون شعروا بخيبة أمل من القضاء السعودي وهي الخيبة الثانية بعد موجة التطبيع مع الاحتلال والتي يبدو ان هذه الأحكام احدى نتائجها فعائلة الخضري التي حكم ابنها 15 عاما، ترى أنه هذه الأحكام هدية مجانية للكيان الاسرائيلي.



الفصائل الفلسطينية طالبت ايضا بالافراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السعودية وانصافهم في جلسة الاستئناف المزمع عقدها بعد 40 يوما.

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