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الكاظمي والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين

الكاظمي والرئيس الفرنسي يبحثان العلاقات الثنائية بين البلدين
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تلقّى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة الوضع الإقليمي الراهن، والتطورات الدولية.

العالم - العراق

وذكر المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان ، أن "الاتصال ناقض التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الإقليمي الذي سيستضيفه العراق نهاية الشهر الحالي، والذي جرى التنسيق لعقده بالتعاون مع فرنسا، حيث أكد الرئيس الفرنسي تطلعه لزيارة العراق مرة أخرى، وحضوره المؤتمر".

وأكد رئيس الوزراء، أن "فرنسا شريك حقيقي للعراق، وأن الدولتين ترتبطان بتأريخ طويل من العلاقات البنّاءة، التي نسعى إلى تطويرها في مختلف المجالات".

من جانبه، أعلن الرئيس الفرنسي "دعمه الكامل للعراق، وللكاظمي في النهج الذي يتبعه، وإجراءات تعزيز مؤسسات الدولة العراقية".

وأشاد ماكرون أيضاً بـ"الدبلوماسية العراقية المتوازنة، التي يقودها رئيس الوزراء، وإسهامها في ترسيخ أسس السلم والاستقرار".

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