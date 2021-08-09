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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي لنظيره الفرنسي هاتفيا: نرحب بتعزيز العلاقات مع فرنسا على اساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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