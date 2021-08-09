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رئيسي يؤكد للرئيس ماكرون هاتفيا ضرورة ضمان حقوق الشعب الايراني بالمفاوضات،منددا بالانتهاكات الاميركية وعدم التزام الترويكا بالاتفاق النووي

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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