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كانت وزنها 212 غرامًا.. أصغر مولودة في العالم تغادر المستشفى+صورة

كانت وزنها 212 غرامًا.. أصغر مولودة في العالم تغادر المستشفى+صورة
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

غادرت أصغر مولودة في العالم، مستشفى جامعة سنغافورة الوطنية، بعد 13 شهرًا من العلاج المكثف، وقد كان وزن الطفلة المسماة ”كويك يو شوان“ 212 غرامًا، أي بما يعادل وزن تفاحة، وطول 24 سم عند الولادة.

العالم-منوعات

وتحدت الرضيعة -المولودة قبل الأسبوع الـ25 من الحمل- كل الصعاب للنجاة والبقاء على قيد الحياة.

ووفقًا لتقارير المستشفى، فقد قرر الأطباء إخضاع والدة ”يو شوان“ لعملية قيصرية عاجلة، قبل 4 أشهر من الموعد المحدد للولادة، وذلك بعد أن تم تشخيص إصابتها بتسمم الحمل، وهو ارتفاع خطير في ضغط الدم، يمكن أن يلحق الضرر بالأعضاء الحيوية، ويؤدي إلى الوفاة لكل من الأم والجنين.

وبحسب المستشفى، كان لدى الطفلة ”فرصة محدودة للبقاء على قيد الحياة“. واليوم، وبعد خروجها من المستشفى، أصبحت الطفلة يو شوان، أكثر صحة، ووصل وزنها إلى 6.3 كغم.

وصرحت في بيان لها: ”على الرغم من الصعوبات، مع وجود مضاعفات صحية عند الولادة، فقد ألهمت هذه الطفلة كل من حولها بمثابرتها ونموها، مما يجعلها طفلة غير عادية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد -19، ووسط بصيص من الأمل في بقائها على قيد الحياة“.

خلال فترة وجودها في المستشفى، تلقت يو شوان، أنواعًا متعددة من العلاج، واعتمدت على أنواع مختلفة من الأجهزة للبقاء على قيد الحياة، وأكد الأطباء أن صحتها وتطورها تقدمتا بشكل جيد، وتحت الرعاية، وهي الآن بحالة جيدة بما يكفي لتخرج من المستشفى.

ولا تزال يو شوان، تعاني من مرض رئوي مزمن، وستحتاج إلى بعض المساعدة في التنفس من المنزل، ومع ذلك، يقول أطباء مستشفي جامعة سنغافورة الوطنية، إنه من المتوقع أن تتحسن بمرور الوقت.

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من جهتها، قالت والدتها، وونغ مي لينغ، لوسائل الإعلام المحلية، إن ولادة يو شوان وحجمها، كانا بمثابة صدمة، لأن طفلها الأول، صبي يبلغ من العمر أربع سنوات، قد وُلد بوزن طبيعى.

وتمكن والدا الطفلة من دفع تكاليف إقامتها الطويلة في المستشفى، من خلال حملة تمويل جماعي بلغت 366،884 دولارًا سنغافوريًا (270.601 دولار أمريكي).

يذكر أن صاحبة الرقم القياسي السابق، كانت فتاة في الولايات المتحدة، تزن 245 جرامًا عند الولادة في عام 2018، وفقًا لسجل أصغر الأطفال الصادر في جامعة أيوا.

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