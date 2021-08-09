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قائد الدفاع الجوي للجيش الايراني العميد صباحي فرد: أدنى انتهاك لحرمة اجواء ايران سيواجه برد حازم ومدمر من قبل دفاعاتنا الجوية

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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