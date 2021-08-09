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الأمن العراقي يحبط عملية تسلل من سوريا إلى العراق

الأمن العراقي يحبط عملية تسلل من سوريا إلى العراق
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية تسلل من سوريا إلى العراق.

العالم - العراق

وقالت الخلية في بيان، إنه "استمرارا لمهامها في حماية الحدود مع القطعات الماسكة وبمعلومات استخبارية لاحد مفاصل مديرية الاستخبارات في وزارة الدفاع- شعبة استخبارات الفرقة ١٥- وبالتعاون مع قوة برية من الفوج الاول لواء المشاة ٧١ وبالاستعانة بالكاميرات الحرارية، تتمكن من رصد تحرك ثلاثة اشخاص من الجانب السوري يحاولون اجتياز الشريط الحدودي المشترك".

وأشارت إلى أنه "تم القبض عليهم بكمين محكم بعد اجتيازهم الحدود في قرية جلبارات التابعة لناحية ربيعة غربي نينوى وتبين انهم عائلة تحمل الجنسية السورية"، مبينة أنه "تم إحالتهم للجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

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