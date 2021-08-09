السيد الحوثي: المسؤولية الدينية والأخلاقية والقومية والوطنية هي أن يقف الجميع مع القضية الفلسطينية

قناة العالم
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
السيد الحوثي: في المجال العسكري يجب أن يستمر رفد الجبهات وأن يكون هناك نشاط في عملية التحشيد وتطوير الأداء العسكري والأمني
السيد الحوثي: الثبات والتصدي للعدوان خير لشعبنا لكن الاستسلام خزي وخسارة في الحاضر والمستقبل
السيد الحوثي: الثبات والتصدي للعدوان خير لشعبنا لكن الاستسلام خزي وخسارة في الحاضر والمستقبل
السيد الحوثي: لا توجد خطوات عملية على المستوى الانساني لوقف العدوان
السيد الحوثي: مستعدون للسلام الحقيقي وليس الخداع و"السلام الاسرائيلي"
السيد الحوثي: نصر على الاستمرار في التصدي والدفاع في وجه العدوان
السيد الحوثي: لا يمكن أن نقبل بعنوان السلام والغارات تتواصل
السيد الحوثي: السلام الذي تنادي به واشنطن يعني الاستسلام
السيد الحوثي: اذا اعلنت السعودية وقف العدوان ورفع الحصار سنرحب به
السيد الحوثي: مشكلة اميركا ليست مع مكون واحد فإجراءات الحصار لا تستثني أحدا
السيد الحوثي: المسؤولية الدينية والأخلاقية والقومية والوطنية هي أن يقف الجميع مع القضية الفلسطينية
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 09 اغسطس2021
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩
فيديو
تعقيدات المشهد السياسي في تونس - الجزء الثاني
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٢
فيديو
تعقيدات المشهد السياسي في تونس – الجزء الأول
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١١
أهم الأخبار
عبد السلام يكشف لأول مرة خيوط المفاوضات ومبادرة حول مأرب
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧
أهم الأخبار
تعاظم قدرات المقاومة..وطالبان تستولي على عواصم ولايات جديدة
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥١
هاشتاغ
شاهد: تفاعل نشطاء التواصل مع اداء رئيسي اليمين الدستورية امام البرلمان
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ١٠:٤١
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
السيد الحوثي:منع الحج بذريعة كورونا يمثل إساءة لبيت الله الحرام
تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث..
خلفيات الأحكام السعودية والعداوة للمقاومة الفلسطينية
بالفيديو..
إستنكار فلسطيني واسع للأحكام السعودية بحق المعتقلين الفلسطينيين
مقتل شخص بانفجار قنبلة من مخلفات الإرهابيين بريف حماة
تعرف على أعراض "كوفيد-19" بعد التطعيم
أسعار الذهب تواصل انخفاضها في سوريا
مقالات و تحليلات
ماذا سيحدث في لبنان في حال اعتذر ميقاتي؟
صحيفة تصف ابن سلمان بـ'حاكم يسعى لبناء دولة مارقة'
كاتب لبناني: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية حمل تحذيراً للأدوات في الداخل
الشرق الأوسط: هذه رسالة حزب الله لـ'اسرائيل'
الانتخابات الليبية مُهدّدة بالتطيير
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.