الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٣:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

محمد عبدالسلام: وافقنا على تفتيش السفن وتحديد وجهات السفر وهي مصر والأردن وماليزيا والهند وغيرها

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. هكذا أفشلت المقاومة مخططات أميركية إسرائيلية أرادت التفتيت

بالصور.. اليابان تحيي الذكرى الـ76 للقصف النووي الأمريكي لمدينة ناكازاكي

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري للأسير عاصم اشتية

استقالات جماعية للطيارين الحربيين في أفغانستان

حريق ديكسي فاير يستعر ويصبح ثاني أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا

السلطة الفلسطينية تقدم دعما فوريا إلى تونس