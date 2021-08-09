وزير الخارجية الإسرائيلي يقوم بأول زيارة رسمية الى المغرب

العالم-المغرب

ووفقا لما نقلته صحيفة "هسبريس" المغربية، فإن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، سيجري مباحثات بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الرباط مع يائير لابيد.

ويتوقع أن يتم توقيع اتفاقيات بين المغرب والكيان الصهيوني خلال هذه الزيارة من أجل تطوير العلاقات الثنائية في عدد من المجالات، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها في الثاني والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وسيقوم وزير الخارجية الإسرائيلي خلال هذه الزيارة بافتتاح مكتب الاتصال الإسرائيلي بشكل رسمي في المملكة المغربية، فيما يرتقب أن يقوم وزير الخارجية المغربي بزيارة رسمية قريبا إلى تل أبيب من أجل افتتاح مكتب الاتصال المغربي هناك.

ووصف حسن كعيبة، الناطق الرسمي بالعربية باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، زيارة يائير لابيد إلى المغرب بـ "التاريخية"، وقال إنها تأتي بعد حوالي 18 سنة على زيارة سابقة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، سيلفان شالوم إلى المغرب في عام 2003.

وأضاف: "أن هذه الزيارة تعكس حرص المغرب وإسرائيل على تطوير العلاقات بينهما والرقي بها إلى أبعد الحدود".

وكانت المغرب والكيان الإسرائيلي قد أعادتا تطبيع العار والخيانة بينهما، في العاشر من ديسمبر الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مما جعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع الكيان المحتل في عام 2020.