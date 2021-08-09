القوة البرية للجيش تمتلك أسطول مروحيات فريد من نوعه في الشرق الأوسط

العالم - ايران

واشار العميد كيومرث حيدري اليوم الاثنين أمام جمع من صفوة المنتسبين إلى مكونات القوة البرية للجيش وقال ان القوى البشرية المتخصصة وذات الخبرة هي المكون الأول للقوة البرية للجيش التي استطاعت زيادة التنقل بهذه القوة إلى مستوى عالٍ في جميع المستويات واضاف ان القوة البرية للجيش وعبر امتلاكها طاقات بشرية على جهوزية وكفؤة ومخلصة هي أحد الركائز والمكونات المهمة للدفاع عن الوطن.

وأشار إلى قدرة مروحيات الجيش ، خاصة في المنطقة وقال إن القوة البرية للجيش تملك أسطول مروحيات فريدا من نوعه في الشرق الأوسط ، وان قدرة مروحياتنا قد ثبت للجميع اليوم كما ان طيران الجيش وعبر امتلاكه طيارين متمرسين سجل ملاحم كبيرة وخالدة ابان الدفاع المقدس في مواجهة العدو البعثي .

وأشار قائد القوة البرية للجيش إلى الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج أجزاء المروحيات ، وقال انه مع انطلاق حركة تصنيع الأجزاء في مؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي لطيران الجيش والتصنيع الدفاعي ، حققنا اليوم إنجازات مهمة للغاية في مجال "إعادة تأهيل" أنظمة طائرات الهليكوبتر و بفضل النظام المقدس للجمهورية الإسلامية ، تم تجهيز مروحيات طيران الجيش بكاميرات الرؤية الليلية ، وتركيب هذا النظام امر فريد من نوعه.

وافاد العميد حيدري: "نحن متميزون في مجال القوات الخاصة ، حيث ان هذه القوات وعبر تلقيها تدريبات هادفة بشكل كامل قادرة على اداء مهامها في أي مناخ".

ووصف القوة المدرعة للقوة البرية للجيش بأنها عنصر آخر من عناصر قوة هذه القوة ، وأضاف: "اليوم ، تمتلك الوحدات المدرعة والمدفعية للقوات البرية للجيش معدات ومرافق مرغوبة. وان قدرات هذه القوة على التحرك و نيرانها قادرة على القضاء على اي عدو تسول له نفسه التسلل إلى حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية ".