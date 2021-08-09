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حركة أمل اللبنانية: ردع الكيان الإسرائيلي لا يكون إلّا عبر المقاومة وتثبيت قواعد الردع والاشتباك مع العدو

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

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