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مسؤول: انسحاب الناتو من أفغانستان مستمر

مسؤول: انسحاب الناتو من أفغانستان مستمر
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٥٥ بتوقيت غرينتش

قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي يوم الاثنين إن انسحاب الحلف من أفغانستان مستمر، فيما سيطر مقاتلو "طالبان" على سادس عاصمة إقليم في الدولة التي مزقتها الحرب.

العالم ـ أفغانستان

وحسبما أفادت وكالة رويترز، قال المسؤول إن "مهمة الدعم الحازم لحلف شمال الأطلسي مستمرة وسحب قواتنا مستمر".

وأضاف: "لا يوجد حل عسكري للصراع، ويجب على طالبان أن تفهم أن المجتمع الدولي لن يعترف بها مطلقا إذا رفضت العملية السياسية وحاولت الاستيلاء على البلاد بالقوة".

وتابع قائلا: "عليها أن توقف هجماتها وأن تشارك في محادثات السلام بحسن نية".

ومن جهة، أخرى، قال الناطق الرسمي باسم جماعة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد يوم الاثنين، "إن الحركة لا تقبل اقتراح الولايات المتحدة بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مجاهد قوله: "بشكل عام لا نقبل الحكومة الانتقالية.. تشكيل حكومة انتقالية ليست خطتنا".

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