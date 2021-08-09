دعوات لشد الرحال إلى الأقصى لإحياء رأس السنة الهجرية الجديدة

العالم-فلسطين

وجدد النشطاء الدعوة للكل الفلسطيني ممن يستطيع الوصول للمسجد الأقصى لإحياء اليوم الأول من السنة الهجرية الجديدة في باحاته، أسوة بما شهدته باحات المسجد اليوم.

وشهدت باحات المسجد الأقصى -اليوم- احتفالات وحشد للفلسطينيين من القدس والداخل المحتل والضفة الغربية المحتلة، وأحيوا ذكرى رأس السنة الهجرية، وسط أجواء احتفالية.

وقال مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني: إن هذه الأجواء التي تعم المسجد الأقصى في ذكرى رأس السنة الهجرية 1443، دلالة على حب شعبنا للمسجد الأقصى.

وشدد الكسواني على أن الشعب الفلسطيني هو رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى وتعزيز إسلاميته في سياق الهجمة الشرسة التي يمارسها الاحتلال على المقدسات الإسلامية.

وقال الكسواني: إن شد الرحال للمسجد الأقصى هو الذي يبدد كل مخططات الاحتلال الرامية لتهويد المسجد الأقصى.

ويتعرض المسجد الأقصى لسلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية؛ حيث تزداد أعداد المقتحمين سنويا، فقد ارتفع عام 2016 إلى 14 ألف مستوطن، ووصل عام 2020 إلى 18526 مستوطنا.

وللمسجد الأقصى قدسية خاصة لدى المسلمين في أرجاء المعمورة؛ لكونه أولى القبلتين وثالث الحرمين ومسرى النبي محمد (ص).