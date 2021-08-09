لماذا لا ياخذ احد آل خليفة على محمل الجد ؟

العالم - الخبر واعرابه

الخبر : وقع رئيس مركز القدس للشؤون العامة "دور غولد" مذكرة تفاهم مع وكيل الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، عبدالله بن أحمد آل خليفة الذي وصل الاراضي المحتلة امس الأحد، بشأن تعزيز التعاون بينهما ضد إيران .

الاعراب :

-المعروف عن البحرين بانها دائما ذيل للسعودية على صعيد السياسة الخارجية وقد انكشفت هذه التبعية العمياء بشكل خاص في الحصار الفاشل الذي تم فرضه على قطر وكذلك العداء الاعمى لايران .

-فيما يخص خيانة التطبيع فان البحرين ونيابة عن السعودية قامت بتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني بعد شهر من قيام الامارات بذات الخطوة .

-سلوكيات آل خليفة على صعيد المنطقة ، قبل كل شيء تشير الى ان حكام البحرين يحاولون الايحاء بانهم اصحاب قرار انفسهم وبانهم بلد له استقلاليته ، ولكن التجربة تثبت بان حكام هذا البلد فشلوا وسيفشلون في تحقيق مأربهم هذا ماداموا يتحركون تحت الظل الثقيل للنظام السعودي .

-ايران تحولت خلال الايام الاخيرة الى مركز للتشاور بين اعضاء محور المقاومة انطلاقا من تواجد هنية والنخالة ومرورا بفالح الفياض ونعيم قاسم وانتهاء بطلال ناجي وعبد السلام ، جميع هؤلاء اجتمعوا في طهران ليكشفوا فضيحة وخزي الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني ، وبناء على هذا فان سلوك البحرين وايفاد المسؤولين الى الكيان الصهيوني وترحيب الصهاينة بهؤلاء المسؤولين وتوقيع مذكرات التفاهم وتجديد العلاقات هي رد فعل طبيعي على هذه القضية .

-قضية السفينة الاسرائيلية والهجمات التي تشنها بعض الدول المعروفة بعدائها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذه القضية ، حدت بحكام البحرين وبالطبع حلفاء هذا البلد الصغير الى ان يصنفوا انفسهم في التحالف الموهوم المعادي لايران حسب تصوراتهم الواهية .