أوليانوف: محادثات فيينا ستستأنف حالما تصبح إيران جاهزة

العالم - ايران

وأشار أوليانوف في صفحته الرسمية على موقع تويتر إلى تصريحات أدلى بها اليوم الاثنين سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وكتب: "بمجرد استعداد الجانب الإيراني فاننا نتطلع في الأسابيع القليلة المقبلة إلى مواصلة محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي".

و قال خطيب زاده للصحفيين اليوم بشأن توقيت استئناف محادثات فيينا "إننا لم نغادر المحادثات أبدًا". تمت عملية نقل السلطة بشكل ديمقراطي ، حيث تحدث تغييرات في الفرق التنفيذية وقد اشار رئيس الجمهورية خلال مراسم التنصيب صراحة أنه لا يساوره شك في رفع الحظر وبالطبع يتم ذلك في إطار المصلحة العليا للشعب وفي إطار التعليمات.

ونقلت مراسل صحيفة وول ستريت جورنال لورانس نورمان ، عن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قوله إن المحادثات النووية الإيرانية ستستأنف في فيينا اعتبارًا من بداية سبتمبر.

وأضاف نورمان: "المسؤول الأوروبي الكبير قال إنه في المحادثات التمهيدية ، لم يعارض المسؤولون الإيرانيون استئناف ومواصلة المحادثات من النقطة التي توقفت في 20 يونيو ولم يقترحوا أي خطة جديدة أو تغيير. في الموقف التفاوضيولم يستبعد استئنافها. "

وأعلن رئيسي في حفل تنصيبه أن سياسة الضغوط والحظر لن تجعل الشعب الإيراني يتنازل عن حقوقه القانونية ، بما في ذلك الحق في التنمية و نحن نستخدم أي خطة دبلوماسية لرفع الحظر ، و يحظر نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأسلحة النووية وفق فتوى قائد الثورة الاسلامية ، ولا مكان لهذا السلاح في استراتيجية إيران الدفاعية.