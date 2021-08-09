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النيابة التونسية تقرر منع 12 شخصا بينهم وزير الصناعة السابق من السفر للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد مالي وإداري

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٢٦ بتوقيت غرينتش

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