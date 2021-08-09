قناة العالم
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١
٠٦:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم: رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يزور تل ابيب غدآ للمرة الأولى منذ توليه المنصب وستدور محادثاته حول إيران
الرئاسة الافغانية: الرئيس اشرف غني قرر تسليح المواطنين لمواجهة طالبان
أ ف ب: وفاة تسعة أشخاص في مستشفى لمعالجة كورونا في روسيا بسبب انقطاع الاوكسجين
النيابة التونسية تقرر منع 12 شخصا بينهم وزير الصناعة السابق من السفر للاشتباه بتورطهم في قضايا فساد مالي وإداري
مصادر فلسطينية: مقدسيون يدعون لشد الرحال للمسجد الأقصى غدًا الثلاثاء لإحياء ذكرى رأس السنة الهجرية والدفاع عن القدس من مخططات التهويد
قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر: الجيش الليبي لن يخضع لأي سلطة ونمد أيدينا لمن يريد تحقيق العدالة والسلام
حركة أمل اللبنانية: ردع الكيان الإسرائيلي لا يكون إلّا عبر المقاومة وتثبيت قواعد الردع والاشتباك مع العدو
الخارجية الاميركية تعلن فرض عقوبات على عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله في العراق وحزب الله اللبناني
محمد عبدالسلام: ربط الملف الإنساني بالعسكري مخاطرة
محمد عبدالسلام: الطرف الآخر كان يريد الحديث عن مأرب وهو يظن أننا لا نريد وقف إطلاق النار فيها
الرئاسة الافغانية: الرئيس اشرف غني قرر تسليح المواطنين لمواجهة طالبان
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
العين الإسرائیلیة
الإعلام الإسرائيلي ورسائل عملية المقاومة الصاروخية
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠
حديث البحرين
معركة الاصلاح
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٤٧
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 09 اغسطس2021
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٣٩
فيديو
تعقيدات المشهد السياسي في تونس - الجزء الثاني
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١٢
فيديو
تعقيدات المشهد السياسي في تونس – الجزء الأول
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:١١
أهم الأخبار
عبد السلام يكشف لأول مرة خيوط المفاوضات ومبادرة حول مأرب
الأحد ٠٨ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٠٧
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بايدن يهنيء المسلمين بمناسبة العام الهجري الجديد
قائد الحرس الجمهوري السوري السابق يتقلد وساما روسيا يمنح لأول مرة
مصير حيوان ألبكة یثیر انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني!
هل سيرفع الدعم عن المحروقات في لبنان؟
لبنان.. توقيف شخص بتهمة انتمائه لتنظيمات ارهابية
هل جاءت تصريحات اللواء سلامي رداً على تهديدات بلينكن؟!
مقالات و تحليلات
ماذا سيحدث في لبنان في حال اعتذر ميقاتي؟
صحيفة تصف ابن سلمان بـ'حاكم يسعى لبناء دولة مارقة'
كاتب لبناني: الرد على الاعتداءات الإسرائيلية حمل تحذيراً للأدوات في الداخل
الشرق الأوسط: هذه رسالة حزب الله لـ'اسرائيل'
الانتخابات الليبية مُهدّدة بالتطيير
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2019 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.