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الرئاسة الافغانية: الرئيس اشرف غني قرر تسليح المواطنين لمواجهة طالبان

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

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