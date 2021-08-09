الرئيس الأفغاني قرر تسليح المواطنين لمواجهة طالبان

العالم ـ أفغانستان

في وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس أشرف غني مع قادة أفغان بارزين لمناقشة الوضع الحالي في البلاد حسبما ذكرت الإذاعة الأفغانية "أريانا نيوز".

وقال المكتب في بيان: "صدر في هذا الاجتماع قرار حول دعم القوات الأمنية وصون الجمهورية والحفاظ عليها وتماسك وتقوية وتجهيز الانتفاضات الشعبية ضد هجمات العدو".

يأتي القرار في أعقاب إعلام جماعة طالبان الاستيلاء على العديد من عواصم الأقاليم، بما في ذلك زارانج في مقاطعة نمروز وشبرغان في مقاطعة جوزجان، فيما نفت كابول تقدم المسلحين.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن الحكومة الأفغانية فقدت السيطرة على الوضع في البلاد وأن الحركة ستستولي قريبا على مزار الشريف، عاصمة إقليم بلخ.