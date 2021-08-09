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الإعلام الإسرائيلي ورسائل عملية المقاومة الصاروخية

الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

تناولت هذه الحلقة من برنامج العين الإسرائيلية موضوع تركيز الاعلام الإسرائيلي على احداث جنوب لبنان الاخيرة ومستقبل وضع الكيان الصهيوني في ظل حكم الرئيس الإيراني الجديد.

العالم - العين الإسرائيلية

ضيوف الحلقة:

خالد رواس - باحث سياسي

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