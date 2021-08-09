قرار بمنع سفر 12 مسؤولا بينهم وزير سابق بتهم فساد في تونس

العالم-تونس

ونقلت وكالة الأنباء التونسية "تاب"، عن المتحدث باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، محسن الدالي قوله:"تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الإثنين، تحجير السفر عن 12 مشتبها بهم في شبهة فساد مالي وإداري، في صفقات استخراج ونقل الفسفاط".

وأضاف:"من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني) ورئيس مدير عام سابق لشركة فسفاط قفصة ومراقب مالية بوزارة المالية ومديرين بشركة فسفاط قفصة ووكلاء شركات مناولة خاصة ونائب مجمّد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه".

وكان أمن مطار في تونس قد منع الناشط الإخواني إسكندر الرقيق من السفر إلى الخارج بعد نشره لتدوينات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحرض التونسيين على الاقتتال.

ويأتي ذلك في إطار ملاحقة السلطات التونسية المتورطين في قضايا فساد، على خلفية قرارات الرئيس قيس سعيد بإقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان وملاحقة المسؤولين المتورطين في شبهات فساد ونهب لأموال الدولة.