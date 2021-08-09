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لافروف: الغرب يمهد لإثارة الشكوك بشأن نتائج انتخابات الدوما

لافروف: الغرب يمهد لإثارة الشكوك بشأن نتائج انتخابات الدوما
الإثنين ٠٩ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ليست في غفلة عن تمهيد الدول الغربية لمحاولة إثارة الشكوك بشأن نتائج الانتخابات المستقبلية لمجلس النواب (الدوما) في روسيا.

العالم - أوروبا

وقال لافروف في كلمة ألقاها خلال افتتاح مركز الدعم الاجتماعي لحزب "روسيا الموحدة" الحاكم في موسكو، اليوم الاثنين: "تحظى شؤوننا الداخلية، وخاصة مع اقتراب موعد الانتخابات، باهتمام بالغ من قبل الدول الخارجية، وفي المقام الأول من قبل شركائنا الغربيين. فهم يحاولون استغلال المنظمات الدولية في عرقلة الانتخابات بكل وسائل متاحة. فقد استخدموا منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لإجراء خطوات غير مقبولة تتناقض بشكل سافر مع واجبات أمانة هذه المنظمة ومكتبها المكلف بالقضايا المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان".

وتابع لافروف: "نعلم أن التحضير جار لاتخاذ خطوات إضافية، بما في ذلك سعي البعض لمحاولة إثارة الشكوك بشأن نتائج انتخاباتنا. إننا نتابع هذه النشاطات وسوف نستخلص من ذلك استنتاجات معينة ونتخذ تدابير مناسبة".

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لافروف: الغرب يمهد لإثارة الشكوك بشأن نتائج انتخابات الدوما

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