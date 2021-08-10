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شقيقة زعيم كوريا الشمالية: واشنطن وسيئول مهددتان لهذا السبب

شقيقة زعيم كوريا الشمالية: واشنطن وسيئول مهددتان لهذا السبب
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستواجهان تهديدات أمنية أكبر بسبب إجرائهما تدريبات عسكرية "مدمرة للذات".

العالم - أسيا و الباسفيك

والشهر الماضي، انتقد موقع كوري شمالي كوريا الجنوبية لخططها إجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة هذا الشهر، واصفا إياها بأنها خطة لغزو الشمال.

وأوضح موقع "أوريمينجوكيري"، وهو موقع دعائي كوري شمالي، في مقال أنه من المتوقع أن تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية الصيفية السنوية التي وصفتها بيونغ يانغ منذ فترة طويلة بأنها بروفة للغزو.

كما اتهم الموقع سيئول بانتهاك الاتفاقية العسكرية الموجودة بين الكوريتين والإعلان المشترك الذي تم تبنيه خلال القمة الأولى بين الدولتين عام 2000، واصفا هذه التدريبات بأنها "مخطط لتعزيز قواتها المسلحة".

ورفضت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هذه الادعاءات وقتها، معتبرتين أن التدريبات المشتركة ذات طبيعة دفاعية بحتة.

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شقيقة زعيم كوريا الشمالية: واشنطن وسيئول مهددتان لهذا السبب

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