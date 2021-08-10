العجري: رؤية العدوان لا تتناول أيا من القضايا الإنسانية

العالم - اليمن

وأشار العجري إلى أن الوفد الوطني التقى بالمبعوث الأمريكي وبالسعوديين أكثر من لقاء وكان أمله التوصل إلى حل، كاشفاً أن الوفد الوطني فوجئ بعراقيل واضحة.

وأضاف: "كنا بمجرد أن ندخل في التفاصيل نتفاجئ أن رؤيتهم للسلام مجرد فض اشتباك لا يتناول أيا من القضايا الإنسانية بما فيها المرتبات".

وبخصوص مبادرة مأرب أكد العجري عدم تلقي الوفد الوطني أي رد حولها لا سلبًا ولا إيجابًا.

ولفت قائلًا: "شهدنا خلال الفترة الماضية تصعيدا اقتصاديا بالتعرفة الجمركية ومنع المشتقات النفطية وتعطيل ميناء الحديدة"، لافتًا إلى أن الوفد الوطني يُركز على موضوع المرتبات كأولوية".