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العجري: رؤية العدوان لا تتناول أيا من القضايا الإنسانية

العجري: رؤية العدوان لا تتناول أيا من القضايا الإنسانية
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض "عبدالملك العجري"، إن مشكلة العدوان أنه يعتبر أي معالجة لوضع المواطن وكأنها تمثل مكسب لنا نحن وهذا الأمر يثبت أن كل مطالبنا تتمحور حول خدمة المواطن".

العالم - اليمن

وأشار العجري إلى أن الوفد الوطني التقى بالمبعوث الأمريكي وبالسعوديين أكثر من لقاء وكان أمله التوصل إلى حل، كاشفاً أن الوفد الوطني فوجئ بعراقيل واضحة.

وأضاف: "كنا بمجرد أن ندخل في التفاصيل نتفاجئ أن رؤيتهم للسلام مجرد فض اشتباك لا يتناول أيا من القضايا الإنسانية بما فيها المرتبات".

وبخصوص مبادرة مأرب أكد العجري عدم تلقي الوفد الوطني أي رد حولها لا سلبًا ولا إيجابًا.

ولفت قائلًا: "شهدنا خلال الفترة الماضية تصعيدا اقتصاديا بالتعرفة الجمركية ومنع المشتقات النفطية وتعطيل ميناء الحديدة"، لافتًا إلى أن الوفد الوطني يُركز على موضوع المرتبات كأولوية".

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العجري: رؤية العدوان لا تتناول أيا من القضايا الإنسانية

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