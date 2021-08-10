لبنان: تحركات احتجاجية في صيدا بسبب انقطاع الكهرباء

العالم-لبنان

وأفادت معلومات صحافية لبنانية عن "تحركات إحتجاجية مساء الاثنين في ​مدينة النبطية​ تنديدا بالعتمة الشاملة التي تعيشها معظم احياء المدينة هذا المساء جراء توقف مولدات الاشتراكات الخاصة عن التغذية بالتيار بسبب نفاد مادة ​المازوت​".

وتجمع المحتجون امام سوق الخضار التابع للبلدية وسط ​السوق التجاري​ وابدوا استياءهم من تغذية السوق بالكهرباء من مولدات ​البلدية​ وحرمانها عن بقية السكان في احياء المدينة التي تعيش ايضا تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي في وقت يتم التقنين بمولدات الاشتراك لساعات طويلة خلال ​النهار​.