لبنان: تحركات احتجاجية في صيدا بسبب انقطاع الكهرباء

العالم-لبنان
وأفادت معلومات صحافية لبنانية عن "تحركات إحتجاجية مساء الاثنين في مدينة النبطية تنديدا بالعتمة الشاملة التي تعيشها معظم احياء المدينة هذا المساء جراء توقف مولدات الاشتراكات الخاصة عن التغذية بالتيار بسبب نفاد مادة المازوت".
وتجمع المحتجون امام سوق الخضار التابع للبلدية وسط السوق التجاري وابدوا استياءهم من تغذية السوق بالكهرباء من مولدات البلدية وحرمانها عن بقية السكان في احياء المدينة التي تعيش ايضا تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي في وقت يتم التقنين بمولدات الاشتراك لساعات طويلة خلال النهار.