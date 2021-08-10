الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١
٠٤:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان: تحركات احتجاجية في صيدا بسبب انقطاع الكهرباء

لبنان: تحركات احتجاجية في صيدا بسبب انقطاع الكهرباء
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

شهدت شوارع صيدا مساء الاثنين اقفالًا للطرقات وتحركات احتجاجية على توقف المولدات الكهربائية الخاصة عن التغذية.

العالم-لبنان

وأفادت معلومات صحافية لبنانية عن "تحركات إحتجاجية مساء الاثنين في ​مدينة النبطية​ تنديدا بالعتمة الشاملة التي تعيشها معظم احياء المدينة هذا المساء جراء توقف مولدات الاشتراكات الخاصة عن التغذية بالتيار بسبب نفاد مادة ​المازوت​".

وتجمع المحتجون امام سوق الخضار التابع للبلدية وسط ​السوق التجاري​ وابدوا استياءهم من تغذية السوق بالكهرباء من مولدات ​البلدية​ وحرمانها عن بقية السكان في احياء المدينة التي تعيش ايضا تقنينا قاسيا للتيار الكهربائي في وقت يتم التقنين بمولدات الاشتراك لساعات طويلة خلال ​النهار​.

روابط ذات صلة

لبنان: صيدا عاشت ليلة من العتمة الشاملة بسبب نفاد المازوت

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اليمن: الذكرى الثالثة لمجزرة أطفال ضحيان والمجرمين خارج قائمة القتلة

الرئيسة اليونانية تصف علاقة بلادها بايران بالتاريخية

أجواء العراق استعدادا لشهر محرم الحرام

لبنان: تحركات احتجاجية في صيدا بسبب انقطاع الكهرباء

ايران ترفض بقوة الاتهامات الاميركية والبريطانية

تحالف النصر يرفض فرض عقوبات امريكية على شخصيات عراقية