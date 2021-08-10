أهم عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء 10 اغسطس 2021

ايران ..

- الرئيس ابراهيم رئيسي بمباحثات هاتفية مع ماكرون.. يجب ضمان حقوق الشعب الايراني باية مفاوضات

عصر ايرانيان ..

- رئيسي لماكرون .. ينبغي للدول الاوروبية العمل بتعهداتها في الاتفاق النووي

جوان ..

- بريطانيا في رسالة تراجع مقابل ايران .. لانسعى لايجاد اجواء تصعيد وتوتر مع طهران

اطلاعات ..

-المتحدث باسم الخارجية .. الامن في الخليج الفارسي خط احمر بالنسبة لايران

ابرار..

- القائد العام لحرس الثورة .. زوال الكيان الصهيوني واقع قد يتحقق بالمستقبل القريب

آفتاب يزد ..

- موجة هجرة افغانية جديدة واسعة النطاق لايران مع اتساع الحرب الداخلية بافغانستان

كيهان ..

- النظام السعودي يصدر احكاما بالسجن على مؤيدين للحق الفلسطيني في احدث خدمة للكيان الصهيوني

وطن امروز..

- خروج اول مجموعة من القوات الامريكية من العراق واستقرارها في الكويت

مردم سالاري..

- الحكومة الصينية تقيل عشرات المسؤولين اثر تفشي المتحور دلتا كورونا في بعض المناطق بالصين

خراسان ..

- اتساع تداعيات فضيحة حاكم نيويورك اندرو كومو الاخلاقية واستقالة اقرب مستشاريه

حمايت ..

- التحالف السعودي يكثف غاراته الجوية على محافظة مأرب الاستراتيجية اليمنية

جمهوری اسلامی..

بكين تتهم الرئيس الامريكي جو بايدن بالتدخل شخصيا في شؤون الصين الداخلية

أهم مقالات الصحف الايرانية لصباح اليوم الثلاثاء

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رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( ازاحة الستار عن لعبة ساذجة)..دخل سيناريو الحملة الدعائية التي تشنها لندن وواشنطن واطراف دولية اخرى تدعم الكيان الصهيوني ضد ايران في مجلس الامن الى مرحلة جديدة بطرح اتهامات فارغة بشأن حادث الناقلة ميرسر ستريت ببحر عمان، ( ان هذه الحملة التي تستهدف اضعاف موقف ايران بمفاوضات فيينا لا تستند في الواقع الى اية ادلة بل الى استنتاجات وتخمينات).

ومن هنا جاءت عبارات رسالة الشكوى المشتركة التي طرحتها بريطانيا ورومانيا وليبريا بشان الناقلة حافلة بكلمات على غرار " من المحتمل " و" قد تكون " ايران وراء الحادث.ومثل هذه العبارات تعطي انطباع واضح بعدم وجود اية ادلة واقعية تدعم مثل هذه الاتهامات الفارغة .ان مصير هذه الحملة الدعائية الغربية الصهيونية هو الفشل بالتاكيد لانها ساذجة ومفضوحة تماما.

جوان ..

- في الشأن الافغاني كتبت صحيفة جوان في مقالها ( دبلوماسية غرف لوقف تقدم طالبان الميداني ) لا يمر يوم دون ان تتحدث في الانباء عن تقدم طالبان وسيطرتها على المزيد من المدن والاولايات الافغانية , الامر الذي يعكس اتساع دائرة الحرب الاهلية في هذا البلد ووصولها الى مرحلة بالغة الخطورة، ( ان حديث بعض المسؤولين بكابول عن استئناف مفاوضات الدوحة غير منطقي في هذه الظروف التي تتحرك فيها طالبان نحو الحسم) ففي ظل غياب الحد الادنى اللازم من التوازن الميداني على الارض يفقد اي كلام عن مباحثات ومفاوضات معناه تماما , ومن هنا ولاجل ايجاد ارضية لاستئناف مفاوضات السلام بالدوحة ينبغي اولا اعادة التوازن الميداني الضائع لافهام الطرف الاخر ان الطريق ليست سالكة الى كابول كما يتصور .

اطلاعات ..

-صحيفة اطلاعات كتبت بدورها في الشأن الافغاني في مقالها (الحرب الداخلية بافغانستان) .. امريكا تخرج من افغانستان اليوم بعد عشرين عاما مخلفة وراءها تركة سوداء من القتل والدمار لتضاعف من مشاكل وازمات والخلافات المتراكمة والتناقضات السياسية وغيرها في هذا البلد, وتخرج وحركة طالبان باتت اقوى مما كانت عليه بداية التدخل الامريكي، ( ان من الصعب التكهن بما ستؤول اليه الاوضاع في افغانستان رغم مؤشرات تقدم طالبان ميدانيا وسيطرتها المحتملة على السلطة ) فطبيعة التركيبة السكانية لن يسمح في ظل تعدد الاعراق لحركة لطالبان بفرض سطوتها بالكامل على افغانستان خاصة في ظل وجود مشاعر غضب متراكم على مدى سنوات ضدها ووجود هواجس من رؤيتها المغلقة للامور ولطبيعة ادارة شؤون البلاد , عوامل ستطفو عاجلا ام اجلا على السطح لتغير العديد من المعادلات.

كيهان ..

صحيفة كيهان كتبت في مقالها ( ملاحظات حول العدوان الصهيوني على جنوب لبنان ).. الملاحظة الاولى التي ترتبط بشن الكيان الصهيوني قصفا مدفعيا وغارة جوية على جنوب لبنان هي ..

( ان الرد الصاروخي السريع لحزب الله فاجأ الكيان الصهيوني الذي تصور ان اوضاع لبنان ستحول دون اي رد على عدوانه) والملاحظة الاخرى هي ان هذا الكيان كشف عن واقع ضعفه وهشاشة موقفه مقابل حزب الله, الامر الذي يطرح تساؤلات كبيرة حول موقفه فيما لو واجه جبهة المقاومة برمتها، الى جانب هذا وذاك كرس حزب الله معادلة ردع حازمة بالرد صاروخيا على اي عدوان قد يرتكبه الكيان الصهيوني على لبنان.والملاحظة الرابعة والاخيرة ترتبط بابداء مكونات جبهة المقاومة في العراق وفلسطين واليمن استعداها الكامل لدخول ميدان المواجهة الى جانب حزب الله لبنان ضد الكيان الغاصب .

خراسان ..

كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( النار التي لا تخبو) .. هناك اشتباكات جديدة على خطوط التماس بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا وتبادل للاتهامات كالعادة بشأن من بدءها, الامر الذي بات يطرح مخاوف جدية من اندلاع نيران حرب اخرى بين هذين الجارين اللدودين.. ( ان الخلافات والحروب بين اذربيجان وارمينيا مستمرة منذ عشرينيات القرن الماضي ونيرانها لم تخب ابدا في الواقع )

بل تتأجج بصورة خطيرة بشكل حروب ومعارك دامية تارة , وتبقى هذه النيران متوهجة تحت الرماد تارة اخرى تبعا للظروف والاوضاع.

ان الوساطة الروسية ساهمت في احلال وقف لاطلاق النار في الحرب الاخيرة بقره باغ , ولكن جذور المشكلة بقيت دون حل كما يبدو الامر الذي يستدعي دخول المنظمة الدولية على الخط لاخماد النار.

ابرار ..

كتبت صحيفة ابرار في تقريرها الذي يتحدث عن ( استهداف الهند مقار الجماعة الاسلامية بكشمير ).. اعلنت وكالة التحقيقات الوطنية التي تمثل الذراع الرئيسية لمكافحة الارهاب بالهند عن شن حملات اعتقال واسعة للعاملين في مقار ومكاتب مرتبطة بمنظمة الجماعة الاسلامية المحظورة باقليم جامو وكشمير.. ( نيودلهي تتهم منظمة الجماعة الاسلامية بتمويل الارهاب وبالاتصال بباكستان وهو اتهام تنفيه هذه المنظمة تماما ).

وتقول هذه المنظمة المعروفة بموقفها الداعي لاستقلال اقليم جامو وكشمير ذو الاغلبية السكانية الساحقة من المسلمين ان الهند تستخدم اتهامات الارهاب كذريعة لخنق الاصوات الداعية للاستقلال بكشمير.