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وزير صهيوني يكشف عن اتصالات مباشرة بين تل ابيب والرياض بشأن إيران

وزير صهيوني يكشف عن اتصالات مباشرة بين تل ابيب والرياض بشأن إيران
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٥:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشف وزير "التعاون الإقليمي" الصهيوني، عيساوي فريج، عن وجود اتصالاتٍ مع دول عربية بينها السعودية، فيما يتعلق بالملف الإيراني، مشيرا إلى أنه سيكون هناك قرار بشأن العلاقة مع الأردن خلال الفترة القادمة.

العالم-فلسطين

وجاء ذلك بحسب ما نقلته "قناة الحرة" عن فريج، في مقابلة خاصة لها معه، حيث أكد أنه ثمة "اتصال مباشر وتفاهمات مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج (الفارسي) بشأن التنسيق فيما يتعلق بالتهديدات الإيرانية" حسب تعبيره.

وأكد وجود اتصالات قوية جدا على كافة الأصعدة مع "الإخوة في الإمارات"، تستند على العلاقات المتينة بين الطرفين، والزيارات المتبادلة على مستويات عالية.

وقال: "تتوفر نية صادقة لتنفيذ مشروعات عدة خاصة بأنابيب النفط، والطاقة الشمسية، وتشييد مناطق صناعية محاذية للجنوب في غزة، وفي مناطق عدة"، وفق قوله.

وتابع: "نعمل على مشروعات عدة، رأينا من بعضها بوادر خير مثل الشراكات والتبادل الطبي، وأنا على يقين أنه خلال فترة قصيرة سنرى أمورا تخدم الشعب الإماراتي والمجتمع الإسرائيلي".

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