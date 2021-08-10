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برشلونة تقدم عرضا أخيرا لميسي من أجل التجديد

برشلونة تقدم عرضا أخيرا لميسي من أجل التجديد
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

قدم نادي برشلونة الإسباني عرضا أخيرا للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للبقاء في النادي، وذلك رغم إعلانه الرحيل.

العالم-رياضة

وقال موقع قناة "لا بورتيريا" La Porteria المتخصص في أخبار برشلونة إن علاقة ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة لم تنته وأن مسلسل تجديد عقد النجم الأرجنتيني قد يشهد مفآجات في الأيام المقبلة رغم إعلانه الرحيل.

ووفقا للموقع فإن النادي الكتالوني قدم العرض لميسي بعد المؤتمر الصحفي الوداعي، حيث يتفاوض فيران ريفرتر المدير التنفيذي لبرشلونة مع النجم الأرجنتيني وممثليه من أجل الاتفاق على العرض الأخير.

ولم يكشف الموقع تفاصيل العرض الأخير، الذي تقدمت به إدارة برشلونة للنجم ليونيل ميسي، مشيرا إلى أن مسألة بقاء ميسي أو رحيله لازالت غير مؤكدة، لكن هناك عرضا جديدا ومفاوضات حوله بالفعل.

وأشار موقع "لا بورتيريا" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لا يزال في منزله ببرشلونة والتقى بعض أصدقائه ويتواجد صحفيين بجوار المنزل، كما تحاول بعض جماهير برشلونة الضغط عليه من أجل البقاء وتحضر قرب منزله لوداعه والهتاف باسمه.

وغادر ميسي النادي الإسباني بعدما أعلن النادي أنه لم يعد قادرا على تحمل التكاليف المرتفعة للنجم الأرجنتيني.

وقال ميسي إنه يحاول أن يتصرف بتواضع واحترام، مضيفا: "لدي أمل أن يكون هذا ما تبقى مني عندما أغادر برشلونة".

ولم يتحدث ميسي عن وجهته المقبلة بعد مغادرة برشلونة، بينما أشارت تقارير صحفية إلى أنه سيتوجه إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وعلق النجم الأرجنتيني على ذلك بالقول إن باريس سان جيرمان احتمال، مضيفا: "لكن لا شيء تم تحديده".

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