الكشف عن اسماء المعابر الحدودية التي تسيطر عليها طالبان في أفغانستان

العالم - افغانستان

وفيما يلي رصد للمعابر الحدودية ومراكز الولايات التي سيطرت عليها طالبان حتى الآن:

• معبر شيرهان

في 22 يونيو/حزيران الماضي، سيطرت طالبان على هذا المعبر الحدودي مع طاجيكستان بولاية قندوز شمالي البلاد.

• معبر إسلام قلعة

سيطرت الجماعة على المعبر الواقع بولاية هرات في 8 يوليو/تموز، وهو إحدى أكبر بوابات التجارة مع إيران، حيث يدر عائدات شهرية تقدر بنحو 20 مليون دولار للحكومة الأفغانية.

• معبر أبو نصر فراهي

تزامنا مع السيطرة على المعبر السابق، سيطرت طالبان على هذا المعبر أيضا، وهو أحد أهم المعابر الحدودية مع إيران.

• معبر تورغوندي

في 9 يوليو/تموز، سيطرت طالبان على هذا المعبر الحدودي، إحدى البوابات التجارية إلى تركمانستان، ويقع في ولاية هرات غربي البلاد.

• معبر سبين بولداك

في 14 يوليو/تموز، سيطرت الحركة على هذا المعبر الحدودي مع باكستان، في قندهار جنوبي البلاد.

• معبرا آي خانوم وداندي باتان

سيطرت طالبان على داندي باتان الحدودي مع باكستان، وآي خانوم الحدودي مع طاجكستان، وبذلك ارتفع عدد المعابر الحدودية التي تحت يد الحركة بأنحاء البلاد إلى 7، من بين 10 معابر حدودية في كل أفغانستان.

وإلى جانب المعابر الحدودية، استطاعت طالبان خلال الأيام الثلاثة الأخيرة السيطرة على 4 عواصم إقليمية وهي: مدينة زارانج عاصمة ولاية نيمروز الحدودية مع إيران، ومدينة شربرغان عاصمة جوزجان الحدودية مع تركمانستان، ومدينتي ساري بول وقندوز عاصمتي الولايتين اللتين تحملان الاسم نفسه شمالي البلاد.

وكانت زارانج أول عاصمة إقليمية تسيطر عليها طالبان منذ إعلان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها قواتها ستسحب بالكامل من أفغانستان.