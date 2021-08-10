بماذا علقت السفارة الايرانية في طوكيو على زيارة وزير الخارجية الياباني لطهران؟

العالم - ايران

وقالت السفارة الايرانية في تغريدة لها في حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، يمكن أن تفتح زيارة السيد موتيجي توشيميتسو الى ايران مرحلة جديدة من تعميق وتنمية العلاقات بين البلدين خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع تشكيل الحكومة الايرانية الجديدة.

كما اشارت السفارة في تغريدتها الى أن التشاور بين الطرفين حول القضايا الاقليمية والدولية بامكانه أن يوفر الأرضية لتبادل وجهات النظر في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسبق أن أعلنت وسائل اعلام يابانية عن عزم وزير الخارجية الياباني زيارة طهران منتصف آب / أغسطس للقاء مسؤولين في حكومة الرئيس الايراني الجديد سيد ابراهيم رئيسي والتأكيد على رغبة طوكيو في تعزيز العلاقات الودية مع ايران.