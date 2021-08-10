وزير الخارجية العراقي يصل الى طهران

العالم - ايران

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة قد اعلن في مؤتمره الصحفي الاسبوعي امس الاثنين حول زيارة وزير الخارجية العراقي الى طهران بان هذه الزيارة مدرجة في جدول الاعمال وستتم قريبا.

وحول الاخبار الواردة التي افادت بانه من المقرر ان يوجه وزير الخارجية العراقي خلال الزيارة الدعوة لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية للمشاركة في الاجتماع الامني الذي سيعقد بحضور بعض دول المنطقة منها تركيا وسوريا قال: من المبكر التكهن حول محتوى الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية وسنتخذ القرار وفق الرسالة التي سنتسلمها.

وقال خطيب زادة في الوقت ذاته: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو على الدوام للحوار الاقليمي ومن المؤكد ان العراق الشقيق يمكنه ايضا ان يؤدي دورا مهما في هذا السياق.

وكان وزير الخارجية الايراني قد اتصل هاتفيا مع نظيره العراقي للتهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

كما زار ظريف بغداد قبل عدة اشهر واجرى محادثات مع نظيره العراقي وسائر كبار المسؤولين العراقيين في اطار جولة اقليمية على عدد من دول المنطقة.