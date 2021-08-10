انقطاع التيار الكهربائي أزمة جديدة في لبنان

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ومع ازدياد ساعات التقنين الكهربائي و توقف مولدات الاشتراكات شهدت بعض المناطق اللبنانية ليلة الاثنين تحركات احتجاجية و منها مدينتي صيدا و النبطية في جنوب لبنان.

وفي السياق شهدت ​مدينة النبطية في جنوب لبنان ​، تحركاً إحتجاجياً لمواطنين تنديداً بالعتمة الشاملة التي عاشتها معظم أحياء المدينة، جراء توقف مولدات الإشتراكات الخاصة عن التغذية بالتيار بحجة نفاذ مادة ​المازوت​.

وتجمع المحتجون أمام سوق الخضار التابع للبلدية وسط ​السوق التجاري​، وأبدوا إستيائهم من تغذية السوق بالكهرباء من مولدات البلدية وحرمانها عن بقية السكان في أحياء المدينة التي تعيش أيضاً تقنيناً قاسياً بالتيار الكهربائي​، في وقت أيضاً يتم التقنين بمولدات الإشتراك ساعات طويلة خلال النهار. وردد المحتجون هتافات تندد بالوضع السيء الذي يعيشونه في أجواء طقس حار جداً، وحاجة الناس للتيار الكهربائي وخاصة المرضى منهم.

وشهدت شوارع مدينة صيدا في جنوب لبنان مساء أمس تحركات احتجاجية على توقف المولدات الكهربائية الخاصة عن التغذية.