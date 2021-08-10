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مقـاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال الاسرائيلي عقب اقتحامها بلدة برقين جنوب غربي جنين بالضفة الغربية فجر اليوم

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

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