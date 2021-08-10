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وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يصل الى طهران بزيارة يلتقي خلالها نظيره محمد جواد ظريف وعدد من المسؤولين الايرانيين

الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٧:٤٨ بتوقيت غرينتش

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