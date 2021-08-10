مقتل شاب مغربي أحرق نفسه احتجاجا على مصادرة عربته لنقل المسافرين

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وذكر أحمد لخميدي إن شقيقه ياسين (25 عاما) توفي يوم السبت "متأثرا ب​الحروق​ التي أصيب بها"، في ​مستشفى​ ابن رشد بالدار البيضاء حيث نقل بعد الحادث الذي وقع بمدينة سيدي بنور المجاورة في 28 تموز.

وأوضح أن الراحل أقدم على إضرام النار في جسده "احتجاجا على مصادرة السلطات عربة يجرها خيل لنقل الركاب"، وللاحتجاج أيضا "على تعنيفه كما أخبرنا على فراش الموت".

وتطالب عائلة ياسين الخميدي "بفتح تحقيق" في ما جرى منددة بـ"معاملته بدون أدنى اعتبار لكرامته"، وفق ما أضاف شقيقه.

وتظاهر مساء الاثنين مئات الأشخاص في مدينة سيدي بنور تضامنا مع ياسين وللمطالبة "بالعدالة".