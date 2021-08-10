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المدمرة دنا الايرانية جاهزة للقيام بمهام بحرية

المدمرة دنا الايرانية جاهزة للقيام بمهام بحرية
الثلاثاء ١٠ أغسطس ٢٠٢١ - ٠٨:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال قائد القوة البحرية للجيش الايراني إن المدمرة الإيرانية دنا المحلية الصنع بالكامل، ستنضم إلى الاسطول القتالي للمنطقة البحرية الثالثة للجيش لإرسالها في مهمة بحرية.

العالم - ايران

وخلال زيارته التفقدية للواء البحري في المنطقة البحرية الثالثة التابع للجيش الايراني، اشار الادميرال حسين خانزادي إلى أهمية تطوير الحضارة البحرية في ظل الأمن المستدام، وقال إن بناء السفن المحلية الصنع بالكامل هو علامة على الاكتفاء الذاتي للمتخصصين الإيرانيين، وإن وجود القطع البحرية الاستراتيجية للجيش في المياه الدولية، يحقق ضمان أمن الخطوط البحرية من أجل حماية مصالح إيران، ويعكس قوة واقتدار البلاد .

وفي إشارة إلى ضرورة تعزيز تواجد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الدولية، قال الأدميرال خانزادي أن مدمرة دنا، والتي هي من صنع المهندسين والتكنولوجيين الإيرانيين الاكفاء، ستنضم إلى المنطقة البحرية الثالثة للجيش في كنارك بهدف تعزيز قدرات القوات البحرية للجيش .

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