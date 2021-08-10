مجزرة حافلة أطفال اليمن وجريمة صمت اممية دامت 3 سنوات

في الذكرى الثالثة لمجزرة أطفال ضحيان، الجريمة التي هزت الضمير العالمي والتي راح ضحيتها أكثر من خمسة وخمسين طفلا اثر غارة جوية لطيران التحالف السعودي الإماراتي استهدفت العشرات من الاطفال على متن حافلة مدرسية في منطقة ضحيان يستذكر أبناء المنطقة هذه الذكرى الحزينة.

وندد ابناء المنطقة بتواطؤ الأمم المتحدة والدول الغربية ودعمهم لقتلة الأطفال في اليمن.

وقال مواطن يمني:"الامم المتحدة للأسف الشديد عجزت عن محاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم ومنتهكي حقوق الانسان برغم فضاعة هذه الجريمة وبشاعتها وبرغم ادانة العالم لها وبرغم الادلة الدامغة الموجودة عنها لكن لم نری صوتا امميا يتحرک موازيا لمحاسبة ومعاقبة هؤلاء المجرمين.

زيد أب لثلاثة أطفال قضوا في المجزرة ومعه العشرات ممن فقدو أطفالهم واقرباءهم، يطالبون دول العالم ومنظمات حقوق الانسان بملاحقة القتلة والمجرمين والقصاص منهم وتحقيق العدالة، مؤكدين انّ رفع الأمم المتحدة للتحالف السعودي الإماراتي من قائمة منتهكي حقوق الأطفال جريمة تعرض بقية أطفال اليمن للاستهداف وتشجع القتلة على مواصلة جرائمهم.

وقال يحيی علی وهو أحد مصابي الجريمة في تصريح لقناة العالم:"لقد ضربنا العدوان في حافلة ضحيان وكنا في طريقنا الی المدرسة فضربونا وأصبت بجروح في رجلي ومازلت اعاني من الجروح الی حد الان".

يشار الى انّ إحصائيات وزارة الصحة اليمنية تشير الى مقتل وإصابة أكثر من سبعة آلاف طفل جراء القصف الجوي لتحالف العدوان السعودي الاماراتي على اليمن خلال الست سنوات الماضية.