غوغل تطرح واجهة جديدة تماما لمنبه الوقت في "أندرويد 12"

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وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن هذا التحديث سيكون مقتصرا على مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد 12" الأحدث.

ويتضمن تحديث "غوغل" الجديد تغييرات كبيرة في التصميم، حيث يتم استغلال المساحة بشكل أفضل لاستخدام منبه الوقت بصورة أسهل، كما تمنح المستخدم مرونة أكبر في تغيير التوقيتات التي يريد تذكيره بها على مدار اليوم والأسبوع والشهر.

كما ستدعم خيارات خلفيات ملونة مختلفة للتطبيق، وكذلك أنماط أصوات متعددة وطرق أسهل لإيقاف وتعطيل المنبه من دون أن يسبب إزعاج للمستخدم.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذا التحديث بصورة رسمية في نظام "أندرويد 12" المتوقع إطلاقه رسميا للمستخدمين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.